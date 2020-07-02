Саакашвили раскрыл свой план о реформах в Украине

Бывший президент Грузии отметил, что он занимается на данный момент таможней, налоговой и судебной системой. Именно здесь должны произойти главные позитивные изменения, по мнению Саакашвили.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Во-первых, важно, чтобы украинцы, которые пересекают границу, не сталкивались с коррупцией. В Грузии мы создали лучшую таможню согласноВ всем международным организациям. Есть возможность такую же создать в Украине", - отметил Саакашвили.

Также он добавил, что важным вопросом является и судейская реформа, так как в Украине нет справедливости из-за того, что нет справедливых судов. Он считает, что в этой сфере нужно все радикально менять.

Также Саакашвили рассказал об возможных изменениях в налоговой: "Первое предложение - отменить коррупционный налог на прибыль и ввести налог на выведенный капитал. Еще одно предложение - это вопрос процессуальных соглашений между прокуратурой и теми людьми, которые украли деньги в государстве, - вернуть деньги государству в обмен на договоренности не сидеть в тюрьме".

Ранее мы сообщали, что Саакашвили имеет намерение баллотироваться в мэры Киева.