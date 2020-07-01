Зеленский не планирует подачу воды в Крым

По словам чиновницы, вероятность возобновления водоснабжения в аннексированный украинский полуостров даже не обсуждается в высших эшелонах украинского правительства. Такой позиции придерживается и сам действующий гарант Владимир Зеленский.

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший гарант Конституции УкраиныВВВВ Петр ПорошенкоВ пришел в Апелляционный суд Киева на допрос по делу о сдаче Крыма, в понедельник, 15 июня.В