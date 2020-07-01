13:30 01.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский не планирует подачу воды в Крым

Украинские власти не рассматривают возможную подачу воды в оккупированный украинский Крым. Это официальная и безповортная позиция всех органов власти в Украине. Об этом заявила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева,В говорится в материале РБК-Украина.

Зеленский не планирует подачу воды в Крым

По словам чиновницы, вероятность возобновления водоснабжения в аннексированный украинский полуостров даже не обсуждается в высших эшелонах украинского правительства. Такой позиции придерживается и сам действующий гарант Владимир Зеленский.

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.

Ранее УРА-Информ сообщал, что бывший гарант Конституции УкраиныВВВВ Петр ПорошенкоВ пришел в Апелляционный суд Киева на допрос по делу о сдаче Крыма, в понедельник, 15 июня.В 


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