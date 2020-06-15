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Сдали Крым добровольно: Порошенко пришел в суд для дачи показаний

Бывший гарант Конституции УкраиныВВВ Петр ПорошенкоВВВ пришел в Апелляционный суд Киева на допрос по делу о сдаче Крыма, в понедельник, 15 июня. Трансляцию допроса бывшего украинского президентаопубликовал в Youtube 5 канал.

Сдали Крым добровольно: Порошенко пришел в суд для дачи показаний

Также известно, что Апеляционный суд украинской столицы для дачи свидетельских показаний вызвал и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича", - возгласил судья.

Порошенку был задан вопрос о том, считает ли считает ли он себя оппонентом беглого Виктора Януковича в 2014-2015 годах. На данный вопрос политик ответил утвердительно.

"Ваша честь, отвечая на вопрос стороны защиты, я подчеркиваю, что за потерю части территории, которую весь мир и международное право квалифицировали как российскую агрессию, незаконную аннексию Крыма, которая подпадает под все определения международного права - и я просил бы суд использовать именно эту терминологию, а не мифическую "потерю территории" - отвечает за это бывший президент Янукович ", - отметил пятый президент Украины во время заседания суда.

Как сообщал ранее УРА-Информ, пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова действующего главы государства Владимира Зеленского в свой адрес в недавнем интервью.


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