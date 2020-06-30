13:34 30.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100245372:Nataly

Трамп держит за дураков Макрона и Меркель: стали известны подробности его телефонных разговоров

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонных разговоров с лидерами других государств регулярно унижал экс-премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и канцлера Германии Ангелу Меркель. Касательно первой он отметил, что ей не хватает мужества, а другую назвал "глупой". Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на издание CNN.

Трамп держит за дураков Макрона и Меркель: стали известны подробности его телефонных разговоров

Наибольшее количество телефонных разговоров американский глава провел с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они разговаривали даже несколько дней в неделю. В разговоре Эрдоганом американский президент радовался разгрому бывших президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы. Также нынешний лидер Америки говорил, что с ним гораздо легче сотрудничать.

Также лидерСША хвалится королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим несусветным состоянием, гениальностью, достижениями на посту президента Соединенных Штатов Америки и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Немецкий чиновник рассказал, что звонки Трампа действительно были "необычные" и для их засекречивания были приняты специальные меры. Также глава США кидал нелестные отзывы и в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Как ранее сообщал УРА-Информ,В США и ЕС вытупают против закона о нацбезопасности Гонконга Постоянный комит.


Поделиться

Читайте также:

  • Сенат Соединенных Штатов Америки одобрил выделил 8,3 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Днем ранее документ был одобрен Палатой представителей.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что коронавирусом нового поколения COVID-19 могут заразиться до 70% граждан государства. Об этом сообщает BBC в среду, 11 марта.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 13 января, опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране.

  • Конгрес Сполучених Штатів Америки обмежив військові повноваження Трампа по відношенню до військових рішень, прийнятих щодо Ірану. Про це в четвер, 12 березня, повідомляє "The Hill".

  • Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирішила пройти двотижневий домашній карантин після того, як з'ясувалося, що лікар, з яким вона контактувала, був заражений коронавірусів.

  • Президент Росії Володимир Путін, в ході своєї поїздки запропонував влаштувати зустріч з лідерами Китаю, США, Франції, Великобританії. Про це повідомляє ТАСС, у четвер, 23 січня.

  • "Президент США звільняє свого директора національної розвідки після того, як радники проводять брифінг для комітету Конгресу про нові зусилля Росії по втручанню в вибори 2020 року. Прийшов йому на зміну - людина, головною кваліфікацією якого є скептицизм з приводу того, що Росія взагалі втручається в нашу політику. Між тим, представники розвідки повідомляють сенатору Берні Сандерсу, головному кандидату, який може позбавити президента його посади, що російські боти проникли в його онлайн-армію, щоб сіяти розбрат в Де ократіческой партії. Вони стверджують, що мета полягає в тому, щоб допомогти Сандерсу, але Сандерс вважає, що це витік націлена на те, щоб нашкодити йому. Не знаєте, чому вірити? Бінго. Ця лихоманка недовіри є бажаним симптомом потужного вірусу - підриває впевненість "хробака" загальної підозрілості - який Росія запровадила в діючу систему американської демократії, - пише оглядач The Washington Post Девід фон дриль.

  • "У суботу канцлер Ангела Меркель і міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас полетять до Москви до президента Росії Володимира Путіна. Що Маас і Меркель задумали для зустрічі в Кремлі?", - задається питанням німецький таблоїд Bild.

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавируса в країні. Відповідну заяву він зробив під час відвідин однієї з паризьких лікарень, передає Le Monde в четвер, 27 лютого.
 
PS Плюс в июле с 3 играми от Sony: крутой набор игр к 10-летию сервиса Досрочные выборы в Парламент: кто бы прошел в Верховную Раду сейчас Почему Украина не вводит жесткий карантин: Шмыгаль назвал причину Очередная опасность: вирус гриппа с "пандемическим потенциалом" обнаружен в Китае
Проишествия
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив