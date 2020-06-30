Трамп держит за дураков Макрона и Меркель: стали известны подробности его телефонных разговоров

Наибольшее количество телефонных разговоров американский глава провел с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они разговаривали даже несколько дней в неделю. В разговоре Эрдоганом американский президент радовался разгрому бывших президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы. Также нынешний лидер Америки говорил, что с ним гораздо легче сотрудничать.

Также лидерСША хвалится королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим несусветным состоянием, гениальностью, достижениями на посту президента Соединенных Штатов Америки и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Немецкий чиновник рассказал, что звонки Трампа действительно были "необычные" и для их засекречивания были приняты специальные меры. Также глава США кидал нелестные отзывы и в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

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