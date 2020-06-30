США и ЕС вытупают против закона о нацбезопасности Гонконга

Новый документ закрепляет колоссальные перемены для Гонконга за более чем 20-летний период. Принятие данного закона имело целью предотвращение и наказание за действия, которые угрожают нацбезопасности Гонконга.

Также известно, что Китай серьезно выступает против любого вмешательства других стран и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры.

Также издания Китая сообщали, что наивысшее наказание, которое предусмотренное новым законопроектом, например, за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком существенно более, чем на десять лет.

Известно, что против нового закона выступали ЕС и США. Последние считают, что действия Китая идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга.

Как ранее сообщал УРА-Информ, весьма интересные результаты опроса по поводу того, за кого бы украинцы проголосовали бы, если бы президентские выборы прошли сейчас, представил Центр Разумкова.