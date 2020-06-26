Польша возобновляет авиарейсы в Украину: что известно

На первом этапе Польша возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с 1 июля. В ближайшее время польская авиакомпания LOT запустит 130 международных авиарейсов из Варшавы. Также известно, что уже с 15 июля из аэропорта Варшавы имени Шопена 7 раз в неделю можно будет отправиться в Штутгарт, Гамбург, Копенгаген, Франкфурт, Мюнхен, Париж, Милан, Цюрих, Женеву и Париж.

Польша не оставила и Украину без внимания. В регулярные пассажирские перевозки В авиакомпании LOT также включены рейсы в украинские города – из Польши можно будет полететь в украинскую столицу - Киев, а также во Львов и Одессу.

Предварительно было запланировано, что самолеты будут летать 7 раз в неделю.

Ранее стало известно, что сразу четыре страны Албания, США, Ирландия и Сербия принимают украинцев без каких-либо ограничений.В