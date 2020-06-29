Названа дата важной встречи Зеленского с европейским лидером

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассказал, что возможная встреча Зеленского и Орбана обсуждалась во время заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с участием министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс.

"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - отметил Бондар.

Он также добавил, что встреча была очень важной, ведь комиссия не собиралась на протяжении семи годов.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что остались также и вопросы, по которым стороны не сумели договориться. Одним из них является вопрос образования.

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