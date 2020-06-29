14:06 29.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245346:labazovych

Названа дата важной встречи Зеленского с европейским лидером

Уже в июле месяце президент Украины Владимир Зеленский может провести важную встречу с одним из европейских политиков. Речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Названа дата важной встречи Зеленского с европейским лидером

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар рассказал, что возможная встреча Зеленского и Орбана обсуждалась во время заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с участием министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс.

"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - отметил Бондар.

Он также добавил, что встреча была очень важной, ведь комиссия не собиралась на протяжении семи годов.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины отметил, что остались также и вопросы, по которым стороны не сумели договориться. Одним из них является вопрос образования.

Ранее мы сообщали, что Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями.


Поделиться

 
НАСА разработало ожерелье для борьбы с коронавирусом На Закарпатье 70% коек уже заняты больными на коронавирус Какой будет погода 30 июня и 1 июля: синоптики рассказали, чего ждать украинцам Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
Проишествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив