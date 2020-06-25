19:08 25.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245322:labazovych

Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями

Украина попросила помощи у Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейскому Союзу в связи с тяжелой ситуацией с наводнением в Западных регионах страны.

Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями

Министерство иностранных дел Украины в частности обратилось к НАТО и ЕС с просьбой о помощи в преодолении последствий такого бедствия. Такие обращения были направлены в штаб-квартиры Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИДе надеются, что партнеры Украины помогут нашему Правительству а борьбе за защиту жизни и здоровья граждан Украины, а также объектов критической инфраструктуры.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков 24 июня, отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте сориентироваться в ситуации, что там происходит. Там глава Правительства заявил, что потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года.


Поделиться

 
ВОЗ: рост заболеваемости на коронавирус в Европе вызывает беспокойство Порошенко просил США поддержать его на президентских выборах 2019: какой он получил ответ В ЕС утвердили первый препарат для лечения коронавируса Игрок сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус
Проишествия
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив