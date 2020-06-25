Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями

Министерство иностранных дел Украины в частности обратилось к НАТО и ЕС с просьбой о помощи в преодолении последствий такого бедствия. Такие обращения были направлены в штаб-квартиры Европейского Союза и Североатлантического альянса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Представительство Украины при ЕС и Миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИДе надеются, что партнеры Украины помогут нашему Правительству а борьбе за защиту жизни и здоровья граждан Украины, а также объектов критической инфраструктуры.



Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков 24 июня, отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте сориентироваться в ситуации, что там происходит. Там глава Правительства заявил, что потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года.