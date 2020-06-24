Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года

Напомним, что сразу несколько районов и населенных пунктов затоплены на Западной Украину.В Также перекрыты несколько мостов и дорог, Буковель полностью затоплен.

С места событий Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию, которую увидел.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал премьер-министра.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что районная больница в городе Галич затоплена, на данный момент оттуда проводится эвакуация больных, однако есть трудности из-за того, что в больнице находятся также заболевшие на коронавирус.

Ранее мы публиковали информацию о том, что Арсен Аваков заявил, что для помощи гражданам Украины в западных областях страны были задействованы дополнительные силы и авиация МВД.