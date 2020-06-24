13:02 24.06.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245290:labazovych

Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков сегодня, 24 июня, отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте сориентироваться в ситуации, что там происходит.

Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года

Напомним, что сразу несколько районов и населенных пунктов затоплены на Западной Украину.В  Также перекрыты несколько мостов и дорог, Буковель полностью затоплен.

С места событий Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию, которую увидел.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал премьер-министра.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем комиссию ТЭБ и ЧС, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что районная больница в городе Галич затоплена, на данный момент оттуда проводится эвакуация больных, однако есть трудности из-за того, что в больнице находятся также заболевшие на коронавирус.

Ранее мы публиковали информацию о том, что Арсен Аваков заявил, что для помощи гражданам Украины в западных областях страны были задействованы дополнительные силы и авиация МВД.


Поделиться

Читайте также:
 
Катастрофические новости из Бразилии: рекордное количество зараженных за сутки в мире Возобновление авиасообщения под вопросом: Украина стала страной "красной зоны" Ситуация на западе критическая: туда отправилась Нацгвардия и авиация МВД Выгодное предложение интернет-магазина дешевых и качественных тканей «Гранд Текстиль»
Проишествия
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив