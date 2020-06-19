Зеленский требует от ЕС полноправного членства Украины в содружестве

Гарант считает, что Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно лишь одного политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в совместный рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в Европейском Союзе

Известно, что Восточное партнерство - это проект Европейского Союза, членами которого являются шесть стран бывшего СССР, а именно: Азербайджан, Армения, Белорусь, Грузия, Молдова и Украина. Он был создан с целью развития интеграционных связей между Евросоюзом и данными державами.

В свою очередь, украинский президент подчеркнул, что изначально целью этого проекта являлась инициатива построения сообщества Европейского Союза с партнерами, которые разделяют европейские ценности. По его скромному мнению, должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Украинский президент также считает, что встреча лидеров стран Восточного партнерства в видеоформате является возможностью обсудить сотрудничество в выходе из мирового кризиса, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал УРА-Информ, сегодня, 19 июня, в Хмельницкий местный городской районный суд должен был рассмотреть ситуацию с возможным нарушением карантинных норм президентом Украины Владимиром Зеленским.