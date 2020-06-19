Суд не сумел оштрафовать Зеленского за нарушение карантинных мер: что произошло

Судья практически в начале заседания приостановил производство и направил обращение в Верховный суд Украины по поводу того, может ли президент Украины быть привлечен к административной ответственности, ведь в Конституции Украины написано, что глава государства является неприкосновенным. Это решение огласил судья Андрей Мисинкевич.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.

Напомним, что третьего июня президент Украины находился с рабочим визитом в Хмельницком. Вместе со своей делегацией он зашел в одно из кафе и выпил кофе внутри заведения. Таким образом, он нарушил карантинные ограничения, ведь тогда согласно карантину, нельзя было посещать кафе, можно было только сидеть на летних террасах или брать кофе на вынос, но не заходить внутрь. Отметим, что никто из делегации Зеленского, да и сам президент не были в масках.

За нарушение этих норм грозит штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла неожиданное решение по Святославу Вакарчуку.