10:24 18.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Повестка дня в Верховной Раде: азартные игры, референдум, Вакарчук и программа Шмыгаля

На сегодняшнем заседании, 18 июня, народные депутаты рассмотрят сразу несколько важных законопроектов и вопросов. Что же стоит на повестке дня Парламента сегодня?

Повестка дня в Верховной Раде: азартные игры, референдум, Вакарчук и программа Шмыгаля

Так народные депутаты должны снова рассмотреть программу Кабинета министров, законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (в народе азартный закон) и законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" (закон о референдуме).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

В первую очередь депутаты должны снова рассмотреть программу Правительства. Следующим значится законопроект в первом чтении о всеукраинском референдуме.

Также сегодня Парламент должен принять решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука из фракции "Голос" и Ольги Бельковой из "Батькивщины".

На сегодня запланировано и внесение некоторых изменений в Регламент работы Верховной Рады. Депутаты намерены изменить график проведения пленарных заседаний.

Отметим, что под Парламентом запланирован митинг против главы министерства внутренних дел Арсена Авакова. Его участники не хотят, чтобы глава МВД получил иммунитет еще на один год.


  
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