Митинг под Верховной Радой: что требуют его участники

В 9:30 должна была начаться акция против того, чтобы предоставлять Авакову иммунитет еще на один год. Под Парламентом уже дежурят представители правоохранных органов, также есть журналисты.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Напомним, что еще пятого июня в Парламенте было зарегистрировано постановление об увольнении главы МВД. Под ним было 55 подписей народных депутатов.

Вчера, 17 июня, профильный комитет Парламента рекомендовал рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Однако по словам представителей фракции "Слуга Народа", в этом месяце вряд ли народные депутаты смогут рассмотреть вопрос об отставке министра внутренних дел. Скорее всего, это произойдет уже после первого июля.

Ранее мы сообщали, что пятого июня под Парламентом уже проходил митинг за отставку Арсена Авакова. Тогда один из участников митинга подпалил себя. К счастью он не сильно пострадал, представителям правоохранительных органов удалось быстро потушить мужчину.