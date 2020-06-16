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Война близко: КНДР отправит войска до границы с Южной Кореей

Во вторник власти Северной Кореи пригрозили направить войска в демилитаризованную зону возле границы с Южной Кореей. Министерство обороны в Сеуле заявило, что южнокорейская армия внимательно следит за передвижением северных войск и готова к любым ситуациям.

Война близко: КНДР отправит войска до границы с Южной Кореей

Командование северокорейской армии заявило, что отправит солдат "в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением между Севером и Югом, чтобы преобразовать линию фронта в крепость и еще больше повысить военную бдительность против Юга".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство Yonhap.

Куда конкретно направятся северокорейская армия не указано, но, по словам официальных лиц и экспертов наиболее вероятными районами являются пограничный город Кэсон или туристическая зона Алмазных гор (Кымган).

"Мы серьезно относимся к этой ситуации. Что касается военных действий Северной Кореи, Южная Корея и США внимательно следят и обнаруживают их, оставаясь в тесной координации", - заявила журналистам пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи Чой Хиун Су, добавив что южнокорейская армия готова к "любым обстоятельствам".

Во вторник Северная Корея взорвала офис связи с Южной Кореей в Кэсоне.


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