Война близко: КНДР отправит войска до границы с Южной Кореей

Командование северокорейской армии заявило, что отправит солдат "в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением между Севером и Югом, чтобы преобразовать линию фронта в крепость и еще больше повысить военную бдительность против Юга".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство Yonhap.

Куда конкретно направятся северокорейская армия не указано, но, по словам официальных лиц и экспертов наиболее вероятными районами являются пограничный город Кэсон или туристическая зона Алмазных гор (Кымган).

"Мы серьезно относимся к этой ситуации. Что касается военных действий Северной Кореи, Южная Корея и США внимательно следят и обнаруживают их, оставаясь в тесной координации", - заявила журналистам пресс-секретарь Министерства обороны Южной Кореи Чой Хиун Су, добавив что южнокорейская армия готова к "любым обстоятельствам".

Во вторник Северная Корея взорвала офис связи с Южной Кореей в Кэсоне.