Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон. Южнокорейские войска приведены в повышенную боевую готовность на данный час времени. Об этом сообщаетВВВВ Yonhap.
Сообщается, что взрыв межкорейского отделение связи произошел всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, анонсировала "трагическое полное разрушение бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".
Также стало известно, что после трагического инцидента южнокорейская армия ужесточила и усилила наблюдение и готовность к возможным военным столкновениям и атакам вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.
"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними", - сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.
Ранее сообщалось, чтоВВВВ Ким Йо Чжон, которая является сестрой главнокомандующего Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее ввести армию при определенном стечении обстоятельств. Она полностью уверена, что пропаганда листовок с юга полуострова в адрес ее брата, который занимает высший пост во главе страны, оскорбляет его достоинство, и государства в целом.ВВВВ