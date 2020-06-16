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На пороге войны: КНДР подорвала офис связи с Южной Кореей

Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон. Южнокорейские войска приведены в повышенную боевую готовность на данный час времени. Об этом сообщаетВВВВ Yonhap.

На пороге войны: КНДР подорвала офис связи с Южной Кореей

Сообщается, что взрыв межкорейского отделение связи произошел всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, анонсировала "трагическое полное разрушение бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".

Также стало известно, что после трагического инцидента южнокорейская армия ужесточила и усилила наблюдение и готовность к возможным военным столкновениям и атакам вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.

"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними", - сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее сообщалось, чтоВВВВ Ким Йо Чжон, которая является сестрой главнокомандующего Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее ввести армию при определенном стечении обстоятельств. Она полностью уверена, что пропаганда листовок с юга полуострова в адрес ее брата, который занимает высший пост во главе страны, оскорбляет его достоинство, и государства в целом.ВВВВ 


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