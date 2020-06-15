10:49 15.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В КНДР угрожают началом войны против Южной Кореи

Ким Йо Чжон, которая является сестрой главнокомандующего Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее ввести армию при определенном стечении обстоятельств. Она полностью уверена, что пропаганда листовок с юга полуострова в адрес ее брата, который занимает высший пост во главе страны, оскорбляет его достоинство, и государства в целом. Об этомВВВ сообщает Deutsche Welle.

В КНДР угрожают началом войны против Южной Кореи

Также известно, что сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон, по совместительству, занимает пост заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Она отметила, что власти и корейский народ вопиюще возмущен фактом распространения листовок с юга, травля в которых направлена в адрес лидера государства. Ким Йо Чжон твердо убеждена, что корейской армии стоит отреагировать на такую пропаганду.

В своей речи женщина отметила, что право на принятие дальнейших действий против врага КНДР будет передано генеральному штабу Корейской народной армии.

Также, в свою очередь, она подчеркнула, что совместное бюро межкорейских связей будет закрытым.

Ранее также стало известно, что КНДР требовали от Южной Кореи принять меры относительно активистов с юга, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов.

Как сообщал ранее УРА-Инфром, сВВВ сегодняшнего дня, 15 июня в Украине наконец-то возобновила международное авиасообщение.


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