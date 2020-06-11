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Зеленский рассказал правду об отношениях с Коломойским: он шлет мне смски

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с известным олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский рассказал правду об отношениях с Коломойским: он шлет мне смски

Глава государства рассказал о том, в каких он отношениях с бизнесменом после того, как Верховная Рада проголосовала за "Антиколомойский закон" о банках, который не позволит вернуть олигарху "Приватбанк".

"Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика - это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить" – цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Зеленский отметил, что знает о том, что в Парламенте есть друзья Коломойского во фракции "Слуга Народа". Он отметил, что иногда они занимается неправильными вещами. Главной проблемой он считает то, когда в "Слуге Народа" начинают ссориться. По мнению Зеленского из-за этого существуют различные риски.

Ранее Владимир Зеленский поделился своим мнением об отставке Андрея Богдана.


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