09:20 08.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский дал иммунитет Авакову: стало известно на какой срок

Похоже, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Зеленский дал иммунитет Авакову: стало известно на какой срок

Владимир Зеленский отмечал, что Аресен Аваков лично отвечает за расследование убийства журналиста Певла Шеремета. При этом те, кто хочет отставки главы МВД хочет услышать конкретную дату, сколько президент дает времени Авакову на расследование дела Шеремета.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Легитимный.

"Задача оппонентов и тех, кто выступает против Арсена Авакова, услышать точное время его "иммунитета", сколько Президент дает ему ещё времени на расследования дела Шеремета. Наши источники говорят, что до 2021 года у Министра МВД есть негласный "ситуативный иммунитет".В В  Единственный план, который есть у оппонентов Авакова – это снести весь Кабмин, а после вынудить Зеленского заменить Авакова на посту Министра МВД", - отмечает телеграм канал.

Также отмечается, что уже сейчас рассматриваются несколько кандидатов на замену Авакову.

Ранее мы отмечали, что народные депутаты собрали подписи за отставку министра внутренних дел. На данный момент неизвестно, когда Парламент рассмотрит этот вопрос.


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