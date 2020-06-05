Скандал с российскими дипломатами в Чехии: что произошло

Местные СМИ отмечают, что решение о высылке россиян было принято после утренней встречи Бабиша с министром иностранных дел Томашем Петржичем, министром внутренних дел Яном Хамачеком и главой чешской контрразведки Службы информационной безопасности (BIS) Михалем Коуделкой.

Об этом пишет УРА-Информ.

Это связано с информацией, которая поступила в апреле этого года. Спецслужбы узнали о приезде в Прагу человека с дипломатическим паспортом, у которого, как утверждается, был сильнодействующий яд. Как следствие, три чиновника местных органов власти получили защиту полиции.

Как подчеркнули премьер-министр и глава МИД, эта информация не соответствует действительности и стала результатом споров между сотрудниками российского посольства в Праге. Один из них ложно обвинил коллегу.

По словам Бабиша, этот инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к ненужному и неоправданному бремени для чешских служб безопасности. "Чешская Республика не может терпеть подобных ситуаций на своей территории", - подчеркнул премьер.

Петржичек сказал, что российской стороны нет другого выбора, кроме как высылать двух дипломатов.

Ранее мы сообщали, что Россия хочет нанести Украине информационный удар.