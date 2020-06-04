13:49 04.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Россия намерена нанести еще один удар по Украине: стало известно как

Российская Федерация намерена нанести еще один удар по Украине. На этот раз идет об информационном ударе, точнее войне. Россия хочет показать, что, по ее мнению, происходит на Востоке Украины.

Россия намерена нанести еще один удар по Украине: стало известно как

Россия намерена в ближайшие два года снять несколько фильмов о Донбассе и "показать", что там происходит гражданская война. Таким образом, это будет еще один информационный всплеск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник в Кремле сообщает, что в ближайшие два года Россия снимет серию фильмов про конфликт на Донбассе. Главный месседж:"один народ столкнули лбами". Через фильмы будет проходить линия про единый славянский братский народ и гражданский конфликт внутри Украины", - отмечает источник.

На данный момент неизвестно, какое именно количество фильмов выйдет о войне на Донбассе и когда ожидать первого появления фильма от Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что украинская сторона отправилась в Берлин на переговоры с немецкими политиками по поводу ситуации на Донбассе, также стороны обговорили и аннексию Крыма.


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