Россия намерена нанести еще один удар по Украине: стало известно как

Россия намерена в ближайшие два года снять несколько фильмов о Донбассе и "показать", что там происходит гражданская война. Таким образом, это будет еще один информационный всплеск.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Наш источник в Кремле сообщает, что в ближайшие два года Россия снимет серию фильмов про конфликт на Донбассе. Главный месседж:"один народ столкнули лбами". Через фильмы будет проходить линия про единый славянский братский народ и гражданский конфликт внутри Украины", - отмечает источник.

На данный момент неизвестно, какое именно количество фильмов выйдет о войне на Донбассе и когда ожидать первого появления фильма от Российской Федерации.

Ранее мы сообщали, что украинская сторона отправилась в Берлин на переговоры с немецкими политиками по поводу ситуации на Донбассе, также стороны обговорили и аннексию Крыма.