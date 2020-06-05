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Постановление об увольнении Авакова уже в Верховной Раде: что ждет главу МВД

Похоже в Верховной Раде все-таки намерены проголосовать за отставку министра внутренних дела Арсена Авакова. Однако далеко не факт, что найдутся 226 голосов за это решение.

Постановление об увольнении Авакова уже в Верховной Раде: что ждет главу МВД

Заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Фейсбук сообщил, что было подано на регистрацию в Парламент проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 56. Двигаемся вперед", - написал народный депутат на своей странице.

Напомним, что согласно закона отправить в отставку члена Кабинета министров Верховная рада может тремя способами: по заявлению самого министра, по представлению премьер-министра или президента, а также своими инициативами. Однако для рассмотрения вопроса нужно 150 подписей народных депутатов.

Отметим, что проект постановления об увольнении Авакова уже зарегистрирован в Парламенте под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству.

Напомним, что сегодня под Верховной Радой проходил митинг за отставку Авакова с должности главы МВД. Один из участников даже подпалил себя.


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