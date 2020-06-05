Постановление об увольнении Авакова уже в Верховной Раде: что ждет главу МВД

Похоже в Верховной Раде все-таки намерены проголосовать за отставку министра внутренних дела Арсена Авакова. Однако далеко не факт, что найдутся 226 голосов за это решение.
Заместитель главы депутатской фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Фейсбук сообщил, что было подано на регистрацию в Парламент проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности главы МВД.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ. Подписей 56. Двигаемся вперед", - написал народный депутат на своей странице.
Напомним, что согласно закона отправить в отставку члена Кабинета министров Верховная рада может тремя способами: по заявлению самого министра, по представлению премьер-министра или президента, а также своими инициативами. Однако для рассмотрения вопроса нужно 150 подписей народных депутатов.
Отметим, что проект постановления об увольнении Авакова уже зарегистрирован в Парламенте под номером 3606 и передан на рассмотрение руководству.
Напомним, что сегодня под Верховной Радой проходил митинг за отставку Авакова с должности главы МВД. Один из участников даже подпалил себя.