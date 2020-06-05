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Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова

Сегодня, пятого июня, под Верховной Радой проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова

На самом митинге произошел подпал. Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя, чтобы обратить внимание на проблемы в полиции. К счастью он не сильно пострадал, представителям правоохранительных органов удалось быстро потушить мужчину.

Об этом пишет УРА-Инфрм со ссылкой на Украинскую Правду.

По словам мужчины, его семья пришла на митинг из-за рейдерского захвата полицейскими их собственности. Мужчина сказал, что у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова". Из-за этого мужчина решил пойти на такой шаг.

Отмечается, что это уже не впервые Юрий Ляшенко подпаливает себя. Ранее такой-же случай произошел в 2005 году. Мужчина требует отставки министра внутренних дел, также он хочет, чтобы справедливого рассмотрения дела по захвате его имущества.

С самого утро возле здания Верховной Рады проходит митинг за отставку главы МВД. Сегодня, Арсен Аваков должен выступить перед народными депутатами по поводу последних резонансных событий в стране.

Ранее мы сообщали, что начался сбор подписей за отставку министра внутренних дел.


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