Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова

Сегодня, пятого июня, под Верховной Радой проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
На самом митинге произошел подпал. Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя, чтобы обратить внимание на проблемы в полиции. К счастью он не сильно пострадал, представителям правоохранительных органов удалось быстро потушить мужчину.
Об этом пишет УРА-Инфрм со ссылкой на Украинскую Правду.
По словам мужчины, его семья пришла на митинг из-за рейдерского захвата полицейскими их собственности. Мужчина сказал, что у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова". Из-за этого мужчина решил пойти на такой шаг.
Отмечается, что это уже не впервые Юрий Ляшенко подпаливает себя. Ранее такой-же случай произошел в 2005 году. Мужчина требует отставки министра внутренних дел, также он хочет, чтобы справедливого рассмотрения дела по захвате его имущества.
С самого утро возле здания Верховной Рады проходит митинг за отставку главы МВД. Сегодня, Арсен Аваков должен выступить перед народными депутатами по поводу последних резонансных событий в стране.
Ранее мы сообщали, что начался сбор подписей за отставку министра внутренних дел.