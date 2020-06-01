13:08 01.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина в Берлине проведет переговоры по Донбассу: кто будет представлен

Уже завтра, второго июня, украинская сторона с рабочим визитом отправится в Германии для переговоров по поводу ситуации на Донбассе. Также там должны пройти переговоры по поводу деоккупации Крыма, также стороны должны обсудить результата договоренностей "нормандского формата".

Украина в Берлине проведет переговоры по Донбассу: кто будет представлен

Украинскую сторону в Берлине должны представить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие чиновники.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

Украинская делегация должна провести переговоры с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Кроме вопросов Донбасса и Крыма стороны должны также обговорить двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией, а также ситуацию с преодолением последствий коронавирусной инфекций и борьбу с ней.

Ранее мы сообщали, что Венгрия назвала условия снятия вето на вступление Украины в НАТО.


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