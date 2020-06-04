Порошенко доигрался: бывшего президента принудительно приведут на допрос

Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко для допроса в качестве свидетеля по делу ГБР.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"4 июня 2020 Печерский районный суд города Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П.А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников", - отметили в ведомстве.

Допрос Порошенко запланирован на десятое июня и должен начаться в 11:00 в Государственном бюро расследований.

Напомним, что Порошенко уже несколько раз оказывался приходить на допрос в ГБР. 29 мая Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос. Тогда в ГБР отмечали, что могут принудительн привести бывшего президента Украины.