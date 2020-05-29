Порошенко могут силой привести на допрос: что ждет бывшего президента

Допросы были назначены на 11:00 и 12:00. По последним данным Порошенко так и не явился к следователям. Правоохранители не исключают применения к нему силового привода пятого президента Украины, если тот не будет приходить на допросы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

"Такое право у нас есть. Мы можем обратится в суд с ходатайством об обеспечении привода", - отметил источник. При это на данный момент Государственное бюро расследований не вносило в суд такое ходатайство, однако может это сделать. На данный момент ГБР все еще ждет, что Порошенко явится на допрос.

Ранее адвокаты Порошенко заявили, что они их клиент не придет на допрос так как формат, в котором поступил вызов пятому президенту Украины, не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом страны. Ранее Порошенко также не явился на допрос в ГБР на 26 мая.

Напомним, что сегодня следователи ГБР арестовали частную коллекцию картин семьи Порошенко в музее Гончара.