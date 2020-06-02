Депутаты требуют отставки Авакова: начался сбор подписей

Депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко на сегодняшнем заседании Парламента призвал своих коллег отправить в отставку главу МВД. Напомним, что в последнее время к Авакову много вопросов из-за изнасилования полицейскими девушки в отделении полиции, а также "разборок" в стиле 90-х в Броварах.

"Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции "Слуга народа" и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок... бандитизм... Уже заходит за все "красные линии", - цитирует Шевченко УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Также стало известно, что народные депутаты уже начали подписи для проекта постановления, чтобы отправить в отставку главу МВД. По состоянию на 12:00 уже собрано 40 подписей из 150 необходимых, чтобы вынести вопрос об отставке Авакова. Чтобы его уволить нужно более 225 голосов в Парламенте.

Ранее президент Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу возможной отставки Авакова.