Зеленский принял окончательное решение по Авакову: что ждет главу МВД

После последних скандалов с изнасилованием девушки в отделении полиции сотрудниками правоохранительных органов и разборок в стиле 90-х в Броварах появились слухи о том, что Зеленский готовит замену Авакову. Среди возможных кандидатов на должность нового главы МВД даже назывались имена. Отмечалось, что бывший руководитель Полицейской академии МВД Грузии, экс-министр образования и науки Грузии, а также бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе может занять эту должность. Однако похоже, что ситуация совсем другая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Зеленский в личной беседе высказал поддержку Министру МВД, но определенные финансовые группы и лоббисты в Офисе Президента решило использовать эту ситуацию, чтобы уменьшить влияния и активы Авакова", - отмечает телеграм канал.

Также источник добавляет, что в отставку могут быть отправлены главы областей, которые были назначены по квоте Авакова.