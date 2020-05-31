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Зеленский принял окончательное решение по Авакову: что ждет главу МВД

Несмотря на информацию некоторых источников о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже в ближайшее время может потерять свою должность, похоже Владимир Зеленский принял совсем другое решение.

Зеленский принял окончательное решение по Авакову: что ждет главу МВД

После последних скандалов с изнасилованием девушки в отделении полиции сотрудниками правоохранительных органов и разборок в стиле 90-х в Броварах появились слухи о том, что Зеленский готовит замену Авакову. Среди возможных кандидатов на должность нового главы МВД даже назывались имена. Отмечалось, что бывший руководитель Полицейской академии МВД Грузии, экс-министр образования и науки Грузии, а также бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе может занять эту должность. Однако похоже, что ситуация совсем другая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Зеленский в личной беседе высказал поддержку Министру МВД, но определенные финансовые группы и лоббисты в Офисе Президента решило использовать эту ситуацию, чтобы уменьшить влияния и активы Авакова", - отмечает телеграм канал.

Также источник добавляет, что в отставку могут быть отправлены главы областей, которые были назначены по квоте Авакова.


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