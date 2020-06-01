Трамп испугался протестующих: его спрятали в подземное убежище

Внезапное решение о защите президента секретной службы стало свидетельством "шаткой атмосферы" в Белом доме, где в течение выходных раздавались голоса и лозунги протестующих, а демонстранты сражались с полицией и агентами секретной службы. Протесты вызвали чрезвычайную ситуацию в президентском комплексе, одну из самых высоких после террористических атак 11 сентября 2001 года. Белый дом отказался комментировать этот вопрос.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Associated Press.

Согласно источникам агентства AP, президент был "шокирован" и серьезно беспокоился о своей безопасности. В субботу (30 мая) Трамп в Твиттере неоднократно хвалил отношение Секретной службы и угрожал, что те, кто нарушает оцепление перед Белым домом, ждут "самых жестоких собак и самого зловещего оружия, которое он когда-либо видел".

В американской столице, несмотря на комендантский час, в ночь с воскресенья на понедельник (с 31 мая по 1 июня) вновь разразился яростный протест людей, возмущенных убийством в Миннеаполисе полицией афроамериканца Джорджа Флойда неделю назад.

Ранее мы сообщали, что в США более 100 000 погибших от коронавируса.