Коронавирус в США: более 100 000 погибших от COVID-19

За предыдущие три дня было зарегистрировано ежедневное увеличение смертности менее 700 человек. Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в США в феврале. 24 апреля число погибших в этой стране превысило 50 000 человек. Количество удвоилось всего за месяц.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В США зафиксировано в три раза больше смертей, чем в Италии, где погибло около 33 тысяч человек. Великобритания занимает второе место по балансу после США - около 37,5 тыс.

По данным New York Times, в докладе "Число смертей на 100 000 жителей" США (31) занимают одиннадцатое место в мире, Бельгия (82), Испания (58), Франция (43) и Швеция (41), но впереди Швейцария (19), Канада (18), Германия (10) и Польша (3).

Эпицентром эпидемии в США остается Нью-Йорк Приблизительно одна треть всех смертей COVID-19 в США приходится на этот штат - 29 370. Значительные цифры были также зарегистрированы в Нью-Джерси, соседнем Нью-Йорке (11 339) и Коннектикуте (3769).

Ранее мы сообщали, что в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 22 000.