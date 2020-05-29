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ГБР арестовало имущество Порошенко: что известно

Похоже история с картинами Петра Порошенко и расследованием Государственного бюро расследований продолжает набирать обороты.

ГБР арестовало имущество Порошенко: что известно

Музей на своей странице сообщил, что сотрудники ГБР, вчера, 28 мая, арестовали частную коллекцию картин семьи Порошенко.

Об этом пишет УРА-Информ.

"28 мая, примерно в 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко".

В тоже время народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм канале отметил, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".

Также в музее Гончара не назвали, какие именно действия классифицируются, как незаконными. Самого Порошенко в тоже время вызвали на допрос в ГБР 29 мая, однако его адвокаты уже заявили, что пятый президент Украины на него не намерен приходить.

Напомним, что Государственное Бюро Расследований вызвало Порошенко в качестве свидетеля по делу касательно незаконного вывоза из страны 43 картин известных художников на 26 мая, однако, уже не впервые, бывший глава государства не явился на допрос.


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