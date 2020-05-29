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Китай представляет угрозу для Европы - сильные слова миллиардера

Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин является диктатором, заявил миллиардер-филантроп Джордж Сорос в интервью газете La Repubblica. Он добавил, что странам ЕС следует отказаться от наивной веры в необходимость тесного сотрудничества с Пекином.

Китай представляет угрозу для Европы - сильные слова миллиардера

В интервью, опубликованном сегодня в "Repubbliki" и немецком "Die Welt", основатель Фонда "Открытое общество" представил свое мнение об отношениях с Китаем и будущем Европейского Союза. Сорос сказал, что, хотя многие по-прежнему убеждены в необходимости поддерживать тесные отношения с Китаем, он сам придерживается противоположной точки зрения.

Об это пишет УРА-Информ.

- Для меня очевидно, что Китай представляет собой угрозу. Си является диктатором, который установил режим, основанный на принципах, полностью противоречащих принципам Европейского Союза. Но это еще не ясно для стран ЕС или промышленности, особенно в Германии, которая воспринимает Китай как экономического партнера, - сказал миллиардер венгерского происхождения.

Он добавил, что многие в Европе не знают, что зависимость критической инфраструктуры от китайских технологий делает страны зависимыми от китайского режима и подверженными шантажу.

Вместе с тем он отметил, что в некоторых областях, таких как изменение климата и разработка вакцин для COVID-19, необходимо сотрудничество с Китаем.

Ранее США в резкой форме предостерегли Китай.


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