Виктор Ляшко рассказал будет ли он баллотироваться в мэры Киева

Сам Ляшко в эфире телеканала Zik заявил, что не стал бы отбрасывать такую возможность. На вопрос журналистов он ответил, что намерен обдумать возможность принять участие в выборах городского главы столицы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал заместитель руководителя Минздрава Ляшко.

Больше никакой информации Ляшко не предоставил. Отметим, что на данный момент президентская партия "Слуга Народа" еще не назвала своего кандидата на выборы мэра Киева. Серди кандидатов назывались фамилия Ляшко.

Напомним, что согласно последнему опросу лучшие шансы победить на выборах мэра Киева осенью этого года есть у действующего городского главы Виталия Кличко. Он фактически в три разы опережает своего ближайшего конкурента, телеведущего Сергея Притулу.

Ляшко еще не был включен в список кандидатов, когда проходил опрос.