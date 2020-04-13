15:27 13.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244324:labazovych

Кто главный фаворит на выборах мэра Киева: удивительные результаты опроса

Осенью этого года, если конечно, эпидемия коронавируса позволит, в стране должны состояться местные выборы. Одни из самых интересных должны стать выборы в столице Украины – Киеве.

Кто главный фаворит на выборах мэра Киева: удивительные результаты опроса

Вполне реальные шансы остаться мэром Киева есть у Виталия Кличко. Это можно увидеть по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в Киеве с четвертого по седьмое апреля.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Так за действующего мэра, если бы выборы прошли уже сейчас, проголосовало 38,7% из тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте идет шоумен Сергей Притула, который баллотировался в Парламент на последних выборах от партии "Голос", но не сумел пройти по списку. Однако он далеко позади Кличко, у него только 9,1 процента поддержки.

На третьем месте бывший генеральный директор телеканала "1+1" и действующий народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Ткаченко с поддержкой в 8,8%.

При этом, деятельность Кличко, как мэра, столицы довольны 54% опрошенных, 32 % – недовольны, а 14 % - затруднились ответить.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут штрафовать за массовые гулянки и пикники во время карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Есть надежда: вакцина от коронавируса будет готова уже совсем скоро Россию ждет настоящий крах - политолог Известный 41-летний американский актер в тяжелом состоянии в реанимации: у него COVID-19 Священникам грозит серьезный штраф: стало известно за что
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив