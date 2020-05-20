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Зеленский анонсировал новые чистки: кто потеряет должности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения эпидемии коронавирусной инфекции в стране нужно ждать кадровых изменений.

Зеленский анонсировал новые чистки: кто потеряет должности

Глава государства отметил, что речь идет о главах областных государственных администраций. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос о том, что не все главы областей справились со своими задачами. Этот вопрос президенту поставили во время пресс-конференция, которая приурочена первому году президентства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Что касается глав областных государственных администраций – все выводы по ним (будут) после того, как мы закончим (эпидемию) COVID. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный черновицкий губернатор. Там самая сложная ситуация из-за больных. Он – один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания у нас есть в госаппарате", - отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что сразу после завершения пандемии коронавируса будут решительные шаги. Он отметил, что не может уволить губернаторов, так как боится, что рухнет весь процесс.

Ранее Зеленский рассказал о том, готов ли он пойдет на второй президентский срок.


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