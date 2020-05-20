12:03 20.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, пойдет ли он на второй президентский срок - ответ удивил

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, намерен ли он идти на еще один президентский срок.

Зеленский рассказал, пойдет ли он на второй президентский срок - ответ удивил

Сегодня, 20 мая президент Украины проводит пресс-конференцию по поводу своего первого года у власти. Он отвечает на вопросы журналистов. Одним из таких был вопрос по поводу того, хватит ли ему одной каденции для выполнения всех обещаний, которые он давал перед президентскими выборами в прошлом году.

"Искренне. Одной (каденции) не хватит", - заявил с улыбкой президент Украины.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также президент Украины Владимир Зеленский не стал больше ничего добавлять по этому вопросу. Он кратко ответил на этот вопрос, не став рассказывать других деталей.

Напомним, что сразу несколько украинских телеканалов в прямом эфире показывают прямую пресс-конференцию президента Украины. Среди них UA: Первый, NewsOne, 24 канал, hromadske, "1 + 1", "Эспрессо" и Прямой канал.

Также прямую трансляцию можно увидеть на нашем сайте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хочет остаться для украинцев тем президентом, который построил дороги.


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