Пресс-конференция Зеленского: онлайн трансляция встречи с журналистами 20 мая (ВИДЕО)

Глава государства ответит на вопросы журналистов, при этом многие их них не сумели попасть на пресс-конференцию из-за карантинных ограничений. Различные СМИ жалуются, что не сумели получить аккредитацию на сегодняшнее событие.

Об этом пишет УРА-Информ.

Сама пресс-конференция состоится в парковой части Мариинского дворца. Начало запланировано на 10:30. Многие украинские телеканалы намерены в прямом эфире показать это событие. Среди них UA: Первый, NewsOne, 24 канал, hromadske, "1 + 1", "Эспрессо" и Прямой канал. Также мероприятие покажут онлайн и в социальных сетях на официальных страницах Офиса президента.

Встреча Зеленского с журналистами планировалась еще в апреле, однако из-за эпидемии коронавируса она была перенесена на более поздний срок.

Предыдущий раз Зеленский встречался с журналистами 10 октября. Тогда президент Украины на протяжении 14 часов общался с журналистами и таким образом установил мировой рекорд. Тогда в марафоне принимало участие около 300 человек.

Ранее мы сообщали, что Зеленский все еще остается политиком, которому больше всего доверяют украинцы.