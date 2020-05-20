Зеленский рассказал, каким хочет запомниться украинцам президентом

Президент Украины отметил, что он хочет остаться для украинцев тем президентом, который построил дороги для украинцев.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят, как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, я собираюсь жить в Украине и после своей каденции и хочу ездить по дорогам, и чтобы люди видели, и мне не было стыдно", - цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Глава государства отметил, что Украина должна построить все государственные дороги, чтобы они стали витриной страны. Зеленский отметил, что в общей сложности речь идет о 25 тысячах километрах дорог.

"И я до конца своей каденции – сколько она там будет, решает народ Украины – но я уверен, что до конца своей каденции мы достроим все государственные дороги", - сказал Зеленский.

Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Зеленского с сегодняшнего события можно посмотреть здесь.