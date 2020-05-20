13:35 20.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, когда Порошенко услышит приговор

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением по поводу того, когда его предшественники, в том числе и Петр Порошенко понесут наказания.

Зеленский рассказал, когда Порошенко услышит приговор

Он отметил, что все приговоры еще впереди. Также глава государства вспомнил и вчерашний скандал. Напомним, что 19 мая, на специальной пресс-конференции внефракционный народный депутат Андрей Деркач опубликовал предполагаемою аудиозаписи разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015-2016 годах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Ви же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - заявил Зеленский.

Также по поводу этих записей, Зеленский отметил, что это не последний звонок по поводу коррупции, которые увидят украинцы.

Ранее Зеленский рассказал о том, планирует ли он идти на второй президентский срок.


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