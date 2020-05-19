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Пуэрто-Рико может стать новым штатом США: запланирован референдум

Референдум по полному присоединению Пуэрто-Рико к Соединенным Штатам Америки состоится 3 ноября. Об этом в Twitter заявила губернатор этой американской территории Ванда Васкес Гарсед.

Пуэрто-Рико может стать новым штатом США: запланирован референдум

В субботу (16 мая) Васкес подписала законопроект, который дает зеленый свет необязательному референдуму, на котором жители ответят, хотят ли они, чтобы остров стал 51-м штатом США.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на EFE.

Дата проведения референдума совпадает с всеобщими выборами, то есть с губернаторскими, мэрскими, а также с президентскими выборами в США.

Тем не менее, американский конгресс имеет решающее значение в вопросе возможного изменения статуса Пуэрто-Рико, несмотря на результаты референдума.

Эта бывшая испанская колония, которая стала американской территорией в конце девятнадцатого века, теперь имеет статус американской ассоциированной территории. Его жители платят некоторые американские налоги, имеют гражданство страны, но они не могут голосовать на президентских выборах в США и не могут выбирать своих представителей в Конгрессе, хотя решения в отношении Пуэрто-Рико в основном принимаются в Вашингтоне, например, в отношении обороны и внешней политики.

На последнем референдуме, проведенном в 2017 году, 97 процентов граждане выступали за полное присоединение к США, но явка составила всего 23 процента.

Ранее мы сообщали, что США в резкой форме предостерегли Китай.


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