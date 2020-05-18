15:44 18.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кому из политиков больше всего не доверяют украинцы: результаты опроса удивляют

Группа "Рейтинг" опубликовала последние результаты опроса, в котором среди прочего, спрашивала респондентов по поводу кому больше всех из украинских политиков они не доверяют.

Кому из политиков больше всего не доверяют украинцы: результаты опроса удивляют

На первом месте оказался пятый президент Украины Петр Порошенко. По результатам опроса бывшему главе государства не доверяет 76 процентов опрошенных. Второе место в антирейтинге занимает Юлия Тимошенко. Лидеру партии "Батькивщина" не доверяет 72 процента респондентов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Третье место в антирейтинге доверия среди украинцев занимает бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Ему по итогам опроса не доверяет 61 процент украинцев. Четвертую строчку занимает лидер партии "Оппозиционная платформа "За Жизнь" Юрий Бойко. Ему не доверяет 57 процентов респондентов. При этом у него весьма солидная поддержка – 26 процентов.

Опрос проходил 12 и 13 мая по всей территории Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В общей сложности в опросе принимало участие 3000 респондентов.

Напомним, что больше всех украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому.


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