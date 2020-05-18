Сколько украинцев доверяет Зеленскому спустя год президентства: цифры поражают

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев 12 и 13 по поводу доверия к украинским политикам. На первом месте президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяет 57 процентов опрошенных, а не доверяет 37 процентов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На втором месте по доверию среди украинцев идет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяет 25 процентов респондентов. В тоже время главе Парламенте на доверяет 33 процента опрошенных.

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль имеет поддержку населения только 14 процентов. При этом ему не доверяют сразу 39 процентов.

Также согласно опросу, треть опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении. Половина респондентов считает, что это направление – неправильно. В тоже время 17 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ошибка репрезентативности опроса составляет не более 1,8%.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в регионах.