12:38 18.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244748:labazovych

Сколько украинцев доверяет Зеленскому спустя год президентства: цифры поражают

Прошел практически год президентства Владимира Зеленского. В Несмотря на много критики, особенно на форумах и в социальных сетях именно Зеленского больше всего из политиков доверяют украинцы.

Сколько украинцев доверяет Зеленскому спустя год президентства: цифры поражают

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди украинцев 12 и 13 по поводу доверия к украинским политикам. На первом месте президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяет 57 процентов опрошенных, а не доверяет 37 процентов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На втором месте по доверию среди украинцев идет спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ему доверяет 25 процентов респондентов. В тоже время главе Парламенте на доверяет 33 процента опрошенных.

Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль имеет поддержку населения только 14 процентов. При этом ему не доверяют сразу 39 процентов.

Также согласно опросу, треть опрошенных считают, что Украина движется в правильном направлении. Половина респондентов считает, что это направление – неправильно. В тоже время 17 процентов опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Ошибка репрезентативности опроса составляет не более 1,8%.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в регионах.


Поделиться

Читайте также:
 
Позволят ли украинцам купаться в морях и реках из-за коронавируса - ответил Ляшко США в резкой форме предостерегли Китай: что произошло Коронавирус в Украине: обновлення статистика на 18 мая Кличко подтвердил создание новой политической силы: кто туда войдет
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив