Зеленский сделал кадровые перестановки: кто лишился должностей

Владимир Зеленский сменил одного из руководителей РГА на Волыни, также еще переназначил одного главу РГА на Луганщине. Также президент Украины своим указом назначил еще трех глав регионов Луганщине и одного в Тернопольской области.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте президента Украины. Об этом пишет Ура-Информ.

Президент Украины уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области. Это случилось в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. На эту должность был назначен Василий Бакун.

Также указом Зеленского был уволен Юрий Золкин с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области. Свои другим распоряжением Зеленский назначил Золкина на эту же должность.

Президент Украины также свои указом назначил председателем Беловодской РГА Екатерину Колесникову, а Новоайдарской РГА - Татьяну Новикову. Главой Монастырисской РГА Тернопольской области стала Галина Молчанова.

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского за первый год на должности.