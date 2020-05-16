13:08 16.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244735:labazovych

Зеленский сделал кадровые перестановки: кто лишился должностей

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные кадровые перестановки.В  Глава государства назначил сразу нескольких новых председателей районных государственных администрации.

Зеленский сделал кадровые перестановки: кто лишился должностей

Владимир Зеленский сменил одного из руководителей РГА на Волыни, также еще переназначил одного главу РГА на Луганщине. Также президент Украины своим указом назначил еще трех глав регионов Луганщине и одного в Тернопольской области.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте президента Украины. Об этом пишет Ура-Информ.

Президент Украины уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области. Это случилось в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. На эту должность был назначен Василий Бакун.

Также указом Зеленского был уволен Юрий Золкин с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области. Свои другим распоряжением Зеленский назначил Золкина на эту же должность.

Президент Украины также свои указом назначил председателем Беловодской РГА Екатерину Колесникову, а Новоайдарской РГА - Татьяну Новикову. Главой Монастырисской РГА Тернопольской области стала Галина Молчанова.

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал о главном достижении Зеленского за первый год на должности.


Поделиться

Читайте также:
 
Как долго Украина будет выходить из карантина - ответ Степанова Они победили коронавирус: первая страна Европы одолела пандемию В Киеве новая вспышка коронавируса: почти 100 человек в одном месте Топ-3 направления для отдыха этим летом: на что обратить внимание украинцам
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив