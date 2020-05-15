Стоит ждать коварного плана от России, который не будет выгоден для Украины - эксперт

По мнению эксперта Украина выступила с предложениями в Минске, чтобы усилить группу переговоров чиновниками более высокого ранга. Украинская сторона уже это сделал, ведь теперь там представлены министры замминистры и представители комитетов Верховной Рады. В тоже время российская сторона никак не ответила на такие действия.

"Я думаю, Россия хочет использовать украинскую инициативу в стиле айкидо и перевернуть в свою пользу. Они пробуют проверить грунт контактов с немцами и французами", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также аналитик Владимир Горбач поделился свои мнением по поводу возможных следующих шагов Российской Федерации в этом направлении.

"Сейчас стоит ждать какой-то российской инициативы, которая удовлетворитВ Германию и Францию, но которая не будетВ такой выгодной для Украины", — отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко снова остался недоволен действиями Российской Федерации.