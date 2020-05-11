Когда снова состоится заседание Верховной Рады: стало известно, за что будут голосовать

Следующее внеочередное заседание Парламента состоится 13 мая и должно начаться в 10:00. Народные депутаты должны рассмотреть сразу 26 законопроектов. Среди них также и законопроект о банках, который назвали в народе "Антиколомойским".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Также народные депутаты должны рассмотреть о поддержке налогоплательщиков в период карантинных мер, а также об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса.

Также в Верховной Раде рассмотреть проект закона о смягчение режима секретности по гособоронзаказу. Туже депутаты рассмотрят упрощение досудебного расследования некоторых преступлений и оптимизацию сети и функционирования Центров предоставления административных услуг.

Также нардепы должны будут голосовать за расширение полномочий Национальной гвардии и поддержку креативной индустрии из-за карантина. Также должен состояться час вопросов Правительству.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил важную задачу Михаилу Саакашвили.