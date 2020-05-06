Что будет с безвизом для украинцев после карантина: важная информация из Офиса президента

В последнее время появилось много слухов о том, что из-за пандемии коронавируса безвиз для Украины и других стран Европейский Союз может отменить.

В тоже время в Офисе президента Украины опровергли эту информацию и заверили украинцев, что они после снятия всех карантинных ограничений в Европе и Украине снова смогут путешествовать по Европе.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил, что на данный момент в Европейском Союзе такой вариант даже не рассматривают.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими странами - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским союзом", - отметил Жовква.

Также он добавил, что уже в ближайшее время Украина откроет свои границы иностранцам.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут продлить карантин и после 22 мая.