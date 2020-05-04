Сенцов раскритиковал Зеленского: стала известна причина

Напомним, что президент Украины на своей странице в Фейсбук второго мая написал, пожар в одесском Доме профсоюзов был черным днем для Украины и потребовал эффективно расследовать инцидент, в котором погибли десятки людей.

Об этом пишет Ура-Информ.

Сенцову не понравились слова президента Украины о том, что неизвестно, кто виноват в трагедии, которая произошла шесть лет назад.

Бывший политический заключенный считает, что теперь глава государства также может усомниться в том, кто начал войну на Донбассе.

"Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе", - написал Сенцов на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что второго мая 2014 года в огне пожаре в Доме профсоюзов сгорело 49 человек.

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор прокомментировала скандал со своей квартирой.