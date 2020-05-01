Саакашвили уже за пару дней получит важную должность: что нужно знать

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Саакашвили уже совсем скоро получит важную должность.

"Эта история еще не закончилась. Это такой небольшой тизер или анонс, можно так сказать. Я надеюсь, что через несколько дней мы узнаем информацию, и я думаю, что наша страна только выиграет, если господин Саакашвили будет помогать в реформировании нашей страны, заниматься именно реформами", - цитирует Тимошенко Ура-Информ со ссылкой на Страну.

При этом Тимошенко добавил, что не все должности требуют голосов народных депутатов для назначения. Также заместитель главы Офиса президента отметил, что если будут нужны голоса депутатов, то они обязательно найдутся для назначения Саакашвили на должность.

Также Тимошенко опроверг информацию о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль не хотел видеть Саакашвили в своей команде.

"У господина Шмыгаля хорошие отношения с Саакашвили. Это не соответствует никакой действительности", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Саакашвили может получить должность советника Владимира Зеленского.