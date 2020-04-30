Саакашвили не будет вице-премьером: ему подготовили новую должность

В тоже время народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Саакашвили мог бы получить и другую должность. Нардеп считает, что бывший президент Грузии идеально подходит на должность советника президента по вопросам реформ.

"Думаю, что идеально было бы, если бы он стал советником президента по реформам. Либо руководителем координационного совета по реформам при Кабинете Министров", - цитирует Качуру Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

В тоже время Качура считает, что политическая карьера у Саакашвили уже сложилась, ведь он был президентом Грузии и достиг весьма хороших результатов.

"Его Трамп назвал одним из лучших реформаторов мира. Поэтому думать о том, как сложится его карьера, должны, в первую очередь, мы. Это нам нужен Саакашвили, а не Саакашвили нужны мы", - отметил народный депутат.

Ранее мы сообщали, что Саакашвили встретился с народными депутатами от "Слуги Народа", но не сумел получить поддержку большого количества депутатов президентской партии.