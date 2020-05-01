Аваков публично пригрозил мэру Черкасс: что произошло

Министру внутренних дел Арсену АваковуВВВ не понравилась такая инициатива местных властей и он предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о том, что правоохранительные органы жестко ответят на такие действия.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - написал Аваков на своей странице в твиттере.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Об этом сообщает Ура-Информ.

Напомним, что ранее такие действия местных властей не понравились министру здравоохранения Максиму Степанову. Он отметил, что преждевременное снятие карантинных мер может привести к катастрофическим последствия и большему количеству зараженных.

Напомним, что карантинные меры в Украине официально продлили до 11 мая. Если будет позитивная динамика и не будет резкого скачка заболеваемостей, то с этого числа по всей стране могут послабить некоторые карантинные меры. В тоже время могут ввести адаптивный карантин, когда будут закрывать только отдельные регионы, где будет обнаружена нова вспышка.