12:50 01.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Аваков публично пригрозил мэру Черкасс: что произошло

Ситуацию с выходом Черкасс из карантина продолжают комментировать украинские чиновники. Напомним, что там с первого мая разрешили открыть различные магазины, салоны красоты, а также много других заведений.

Аваков публично пригрозил мэру Черкасс: что произошло

Министру внутренних дел Арсену АваковуВВВ не понравилась такая инициатива местных властей и он предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о том, что правоохранительные органы жестко ответят на такие действия.

"Господин председатель города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", - написал Аваков на своей странице в твиттере.

Об этом сообщает Ура-Информ.

Напомним, что ранее такие действия местных властей не понравились министру здравоохранения Максиму Степанову. Он отметил, что преждевременное снятие карантинных мер может привести к катастрофическим последствия и большему количеству зараженных.

Напомним, что карантинные меры в Украине официально продлили до 11 мая. Если будет позитивная динамика и не будет резкого скачка заболеваемостей, то с этого числа по всей стране могут послабить некоторые карантинные меры. В тоже время могут ввести адаптивный карантин, когда будут закрывать только отдельные регионы, где будет обнаружена нова вспышка.


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