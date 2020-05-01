В Черкассах может произойти настоящая катастрофа: что происходит в городе

Такое решение сильно не понравилось министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, который засудил такие действия местных властей.

"То, что вчера произошло в Черкассах, я имеют в виду решение горсовета открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в учреждения общественного питания, может нивелировать всю работу, которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Он отметил, что такие действия местной власти оценят в том числе и правоохранительные органы.

"Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти в магазины и торговые центры и заразиться", - добавил Степанов.

Ранее министр отмечал, что если преждевременно выйти из карантина, то может начаться вторая волна коронавируса.