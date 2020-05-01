11:44 01.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Черкассах может произойти настоящая катастрофа: что происходит в городе

Вчера, местные власти Черкасс приняли решение значительно смягчить карантинные меры в городе позволив открыть с первого мая магазины по продаже непродовольственных товаров, канцелярских товаров, цветов, различные мастерские,В парикмахерские и салоны красоты, а также множество другого.

В Черкассах может произойти настоящая катастрофа: что происходит в городе

Такое решение сильно не понравилось министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, который засудил такие действия местных властей.

"То, что вчера произошло в Черкассах, я имеют в виду решение горсовета открыть магазины, вплоть до торговых центров, до террас в учреждения общественного питания, может нивелировать всю работу, которая была проведена в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Он отметил, что такие действия местной власти оценят в том числе и правоохранительные органы.

"Я категорически осуждаю такие действия, потому что поставлена под угрозу жизнь и здоровье людей, которые просто поверили и могут пойти в магазины и торговые центры и заразиться", - добавил Степанов.

Ранее министр отмечал, что если преждевременно выйти из карантина, то может начаться вторая волна коронавируса.


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